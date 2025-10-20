Бывший СССР
Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

«ВХ»: Покровск и Мирноград фактически находятся в окружении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) и в Мирнограде фактический находятся в окружении. Об этом пишет Telegram-канал «Военная Хроника».

«Оперативная конфигурация фронта в районе Покровска и Мирнограда сейчас такая, что фактически оба города находятся в окружении», — указано в сообщении.

Отмечается, что у ВСУ остался один единственный маршрут в Покровск, а сама дорога уязвима для ударов и находится под полным контролем БПЛА ВС России.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС России заняли село Полтавка, расположенное в 17 километрах от ключевого в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Гуляйполя.

