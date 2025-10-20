Мир
21:51, 20 октября 2025

Войска Мьянмы заняли незаконно удерживавший россиян кол-центр

Войска Мьянмы заняли мошеннический кол-центр, заставлявший работать россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaung Zaw Hein / Globallookpress

Правительственные войска Мьянмы заняли мошеннический кол-центр KK Park, в котором заставляли работать иностранцев, в том числе ранее освобожденных оттуда граждан России. Об этом пишет портал Eleven Media.

В публикации говорится, что внутри зданий на территории KK Park находились 1645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин — в общей сложности 2198 человек.

Военные не обнаружили в кол-центре никаких документов, в том числе официальных разрешений на строительство или сертификатов собственности на землю. Портал не раскрывает информацию о дальнейшей судьбе сотрудников мошеннического кол-центра.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне, которые хотят заработать в Таиланде, рискуют оказаться в рабстве в Мьянме. Их обманом завлекают в кол-центры, забирают документы и заставляют заниматься мошенничеством.

    Все новости