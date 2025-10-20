Россия
07:43, 20 октября 2025

ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

Ульяновский губернатор Русских: ВСУ пытались атаковать подстанцию в Вешкайме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по подстанции в Вешкайме Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Русский в Telegram-канале.

«Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы», — сообщил Алексей Русских.

Он напомнил, что распространять фото и видеозаписи последствий атак БПЛА запрещено. В том числе это касается кадров обломков дронов, добавил губернатор.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ на регионы России. По информации ведомства, 3 дрона ВСУ сбили над Крымом, 2 — над Брянской областью, по 1 — над Липецкой и Ульяновской областями.

