Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 20 октября 2025Забота о себе

Заложенность ушей оказалась симптомом редкой опухоли у мужчины

Today: Заложенность ушей оказалась признаком редкой опухоли мозга у американца
Наталья Обрядина1

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

В США 44-летний адвокат и отец двоих детей Стивен Грин в течение года игнорировал заложенность ушей, которая, как он выяснил впоследствии, оказалась симптомом редкой опухоли мозга. Его историей заинтересовалось издание Today.

Американец рассказал, что впервые почувствовал покалывание в правой части языка и легкую заложенность правого уха весной 2024 года. Он не придал значения этим симптомам, посчитав их осложнением после коронавируса, но на всякий случай обратился к врачу. Терапевт явных проблем не нашел, поэтому направил мужчину к отоларингологу.

На прием к нему Грин попал только в июне, однако и этот специалист не обнаружил ничего подозрительного. Отоларинголог очистил его ушной проход от небольшого количества серы и посоветовал следить за симптомами. К зиме 2025 года мужчина заметил, что почти перестал слышать правым ухом. «Когда мы с женой ходили куда-нибудь поужинать, и я сидел справа от нее, я практически не мог разобрать, что она говорит», — отметил он.

Материалы по теме:
«Забавно пьянеть от пиццы» Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
«Забавно пьянеть от пиццы»Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
13 марта 2020
Как россиянин переехал в Китай: особенности жизни в стране, местные обычаи и еда, что удивило
Как россиянин переехал в Китай:особенности жизни в стране, местные обычаи и еда, что удивило
6 июля 2021

Когда онемение в языке тоже усилилось и распространилось на область щеки, Грин вновь обратился к врачу. В результате обследования и МРТ выяснилось, что у него развилась вестибулярная шваннома — редкая разновидность доброкачественной опухоли мозга.

За год новообразование разрослось до размеров мячика для гольфа и давило на нервы, отвечающие за слух и чувствительность лица. Нейрохирургам потребовалось 13 часов, чтобы удалить мужчине опухоль. Операция прошла успешно, однако Грин полностью потерял слух.

Ранее в Бразилии мужчина прошел ненужную химиотерапию после того, как у него ошибочно диагностировали рак. Во время лечения у него возникли серьезные осложнения: выпали волосы, он постоянно испытывал тошноту, слабость и психологический дискомфорт.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости