Зеленский попытался обмануть Трампа и поплатился

Медведчук: Зеленский в Вашингтоне пытался обмануть президента США Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пытался обмануть своего американского коллегу на встрече в Вашингтоне. Об этом на говорится в заявлении экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».

«Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров (...) он привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — написал Медведчук.

По его словам, разговор о ракетах Tomahawk — это команда Киева по включению США в украинский конфликт, адресованная Вашингтону.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. На встрече с Трампом Зеленский не получил желаемого результата.

