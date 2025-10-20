Президент Украины Зеленский сделал репост видео модели OnlyFans Анны Малигон

Президент Украины Владимир Зеленский сделал репост видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает издание «Политика страны» в Telegram.

Издание обратило внимание на то, что во вкладке с репостами на странице украинского президента появилось видео Малигон, на котором она танцует с двумя мужчинами. Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров.

Позднее Зеленский удалил ролик из репостов.

Ранее стало известно, что президент Украины забыл слово на английском языке. Отмечалось, что во время интервью с журналистом NBC Зеленский не смог вспомнить, как по-английски звучит слово «тихий».

До этого президент Украины перепутал английские слова во время выступления в ООН. Из-за своей ошибки Зеленский предложил «усилить лыжи Украине».