Зеленский встретится с «коалицией желающих» после слов о возможном окончании конфликта

Зеленский в пятницу посетит встречу «коалиции желающих» в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, посетит встречу «коалиции желающих», которая пройдет в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Президент Украины Владимир Зеленский отправится в пятницу в Лондон для участия в заседании "коалиции желающих"», — отмечает агентство.

Утром 20 октября украинский лидер заявил о возможном скором окончании конфликта на Украине. По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что целью «коалиции желающих» является сохранение антироссийского потенциала Украины. Он отметил, что члены объединения хотят «затянуть» страну в НАТО и разместить ударный потенциал на ее территории.

