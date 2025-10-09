Мир
15:15, 9 октября 2025Мир

В МИД объяснили цели «коалиции желающих»

Келин: «Коалиция желающих» стремится сохранить антироссийский потенциал Украины
Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Целью так называемой коалиции желающих является сохранение антироссийского потенциала Украины. Такое объяснение дал посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО, разместить натовский ударный потенциал на ее территории», — пояснил представитель российского МИД.

Ранее Келин заявил, что отправка военных стран НАТО на территорию Украины — это неприемлемый вариант для России. Он подчеркнул, что увлечение европейских лидеров темой отправки контингента «препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине».

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.

