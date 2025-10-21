21 октября в России отмечают День герба и флага Тверской области, а еще — День дагестанской культуры и языков. В мире празднуют День профилактики йододефицита и Международный день начос. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 21 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День герба и флага Тверской области

21 октября 1780 года Екатерина II утвердила герб Тверского наместничества, который стал основой для современного отличительного знака региона. Сейчас на нем изображены золотой трон, на котором лежит шапка Мономаха, главная коронационная реликвия русских царей. Красный цвет на официальных символах означает мужество и силу. А золотой — благородство, мудрость, богатство и величие.

Праздник в честь герба и флага Тверской области учредили в 2006 году. На 21 октября в регионе запланированы познавательные мероприятия, посвященные истории символики Тверской земли.

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

День дагестанской культуры и языков

В Дагестане говорят более чем на 30 языках, в их числе письменные, устные, диалектные и даже одноаульные, то есть характерные лишь для одного поселения наречия. Дело в том, что Дагестан — самая многонациональная республика России, здесь живут аварцы, агулы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, рутульцы, цахуры и многие другие.

Праздник в честь дагестанской культуры и языков учредили в 2016 году. Он посвящен сохранению искусства и традиций народов Дагестана. В честь торжества в регионе проходят многочисленные мероприятия, в том числе «Диктант на языках народов Дагестана».

Праздники в мире

День профилактики йододефицита

Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать йод, при этом он необходим для нормальной работы щитовидной железы.

При йододефиците человек может резко набрать вес, в числе других симптомов постоянная усталость, выпадение волос и сухость кожи, ухудшение памяти. Восполнить недостаток микроэлемента помогут продукты, богатые йодом: рыба, водоросли и другие морепродукты, чернослив, картофель, фасоль.

Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 октября

Международный день начос;

День деловых женщин в России;

День отца в Республике Беларусь;

День медсестер в Таиланде.

Какой церковный праздник 21 октября

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской

Согласно преданию, в юности Пелагия была легкомысленной и распущенной девушкой. Будучи очень красивой, она все время уделала своему внешнему виду, не заботясь о душе. Однажды нескромно одетую Пелагию в окружении поклонников заметил на улице епископ Нонн. Пораженный ее красотой и стремлением нравиться людям, он стал усердно молиться о спасении души Пелагии. Вскоре, влекомая таинственной силой, девушка пришла в храм.

Богослужение и проповедь о Страшном суде так потрясли ее, что в ужасе от своей грешной жизни Пелагия пришла к Нонну и попросила ее покрестить. Став христианкой, девушка раздала имущество, облачилась в мужскую одежду и отправилась в Иерусалим, чтобы принять постриг. Она затворилась в келье на Елеонской горе и всю жизнь провела в строгом посте. Местные считали ее иноком, и только после погребения обнаружилось, что почивший монах — женщина.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 октября

День памяти преподобного Досифея Верхнеостровского;

День памяти преподобного Трифона, архимандрита Вятского;

Собор Вятских святых;

Праздник в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская).

Приметы на 21 октября

По народному календарю 21 октября — День Трифона и Пелагеи. На Руси верили, что в это время нужно готовить одежду на зиму.

Важно было не просто почистить одежду для холодов, но еще и зашить дыры, иначе через них утекут все деньги;

Если 21 октября облака низко плывут, то скоро придут морозы;

В этот день лучше не начинать никаких новых дел, особенно с незнакомцами. Они могут обмануть.

Кто родился 21 октября

Советский и российский режиссер, актер, сценарист, обладатель множества наград, в том числе «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». Среди самых известных его работ «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник». Как актер Михалков известен по ролям в картинах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и многих других.

Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / Globallookpress.com

Ирландский актер Эндрю Скотт получил мировую известность после роли Джима Мориарти в сериале «Шерлок». Он также снялся в фильмах «1917», «Настоящая комедия», сериалах «Дрянь», «Черное зеркало», «Рипли».

Кто еще родился 21 октября