23:31, 21 октября 2025Мир

Адвокат рассказал о первом дне Саркози в тюрьме

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, в первый день тюремного заключения начал заниматься спортом и писать книгу. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV.

«Он [Саркози] находится в камере площадью девять квадратных метров, там все время шумно (...) Первый день в тюрьме — это ужасно, но он это пережил», — сказал Дарруа.

25 сентября парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

