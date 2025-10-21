Адвокат рассказал о первом дне Саркози в тюрьме

Адвокат Дарруа: В тюрьме Саркози занимается спортом и пишет книгу

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, в первый день тюремного заключения начал заниматься спортом и писать книгу. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV.

«Он [Саркози] находится в камере площадью девять квадратных метров, там все время шумно (...) Первый день в тюрьме — это ужасно, но он это пережил», — сказал Дарруа.

25 сентября парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.