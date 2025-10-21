Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 21 октября 2025Мир

Американский офицер рассказал об отношении стран Запада к конфликту на Украине

Аналитик Берлетик: На Западе могли предсказать крах Украины еще до начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Страны Запада еще до начала конфликта на Украине понимали, что Киеву в нем не выстоять. С таким мнением выступил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran.

«Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена», — отметил эксперт.

Аналитик также подчеркнул, что данный факт объясняет, почему Западу «нет дела до Украины», и что его целью является затянуть конфликт как можно на дольше для ослабления РФ.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия не должна Украине никаких репараций, так как страна сама спровоцировала военный конфликт.

В Госдуме же отметили, что Запад пытается использовать российские деньги для того, чтобы закрывать «дырки» на Украине.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о подготовке европейских членов Североатлантического альянса к войне с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Захарова прокомментировала слух о срыве встречи Путина и Трампа

    Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди

    В США заявили об утрате независимости Европы

    Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

    Apple выпустит дешевый раскладной iPhone

    Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е

    Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

    В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

    Дмитрук предоставил доказательства преступлений Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости