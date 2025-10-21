Джабаров: Россия не должна Украине выплату репараций после завершения конфликта

Россия не должна Украине никаких репараций, так как страна сама спровоцировала военный конфликт, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Никаких репараций никому мы не должны. Украина сама спровоцировала военный конфликт, а теперь пытается требовать от нас репараций. Какие репарации? Сколько она бомбит наши территории, наши нефтеперерабатывающие заводы, сколько людей погибло, сколько людей расстреляно в Донецке, Луганске? Кто за это будет платить? Кто нам будет возмещать такие тяжелые потери?» — сказал Джабаров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, со своей стороны, отметил, что Запад пытается использовать российские деньги для того, чтобы закрывать «дырки» на Украине, а переданные туда средства активно разворовываются, а остальное тратится на закупку оружия.

Он также выразил мнение, что Украина и Запад не готовы восстанавливать приграничные российские территории, которые пострадали в ходе конфликта.

Ранее Politico со ссылкой на европейские источники заявляло о том, что Европейский союз (ЕС) намерен выделить Киеву «репарационный кредит» из замороженных активов до встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште для того, чтобы заставить Москву пойти на уступки во время переговоров.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о нежелании Соединенных Штатов быть частью плана по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине.