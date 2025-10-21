Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 21 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о вопросе репараций по итогам украинского конфликта

Джабаров: Россия не должна Украине выплату репараций после завершения конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия не должна Украине никаких репараций, так как страна сама спровоцировала военный конфликт, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Никаких репараций никому мы не должны. Украина сама спровоцировала военный конфликт, а теперь пытается требовать от нас репараций. Какие репарации? Сколько она бомбит наши территории, наши нефтеперерабатывающие заводы, сколько людей погибло, сколько людей расстреляно в Донецке, Луганске? Кто за это будет платить? Кто нам будет возмещать такие тяжелые потери?» — сказал Джабаров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, со своей стороны, отметил, что Запад пытается использовать российские деньги для того, чтобы закрывать «дырки» на Украине, а переданные туда средства активно разворовываются, а остальное тратится на закупку оружия.

Он также выразил мнение, что Украина и Запад не готовы восстанавливать приграничные российские территории, которые пострадали в ходе конфликта.

Ранее Politico со ссылкой на европейские источники заявляло о том, что Европейский союз (ЕС) намерен выделить Киеву «репарационный кредит» из замороженных активов до встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште для того, чтобы заставить Москву пойти на уступки во время переговоров.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о нежелании Соединенных Штатов быть частью плана по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости