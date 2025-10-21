Мир
08:41, 21 октября 2025Мир

Раскрыта стратегия Европы против России в украинском конфликте

Politico: ЕС выделят Украине репарационный кредит для уступок со стороны РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Киеву «репарационный кредит» из замороженных до встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште для того, чтобы заставить Москву пойти на уступки во время переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

«Россияне делают ставку на нашу усталость от войны, но репарационный кредит может показать России, что Украина будет финансово жизнеспособна в течение следующих двух-трех лет», — сказал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о нежелании Соединенных Штатов быть частью плана по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала трудности в согласовании инициативы по замороженным активам России. Она отметила, что страны ЕС пока не смогли договориться.

