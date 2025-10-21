На ругающихся у подъезда бабушек нашли управу

Общественник Бондарь: Бабушек, оскорбляющих людей у подъезда, могут оштрафовать

Пенсионеров, сидящих у подъезда и обсуждающих проходящих мимо людей, можно наказать. Какая управа есть на ругающихся у дома бабушек, «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Прилюдное обсуждение личной жизни соседей, критические замечания, матерные обращения, распускание слухов — все это подпадает под закон об унижении чести и достоинства. «Оскорбление, когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может подпадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях», — предупредил собеседник издания. Ответственность за оскорбление предполагает штраф размером от трех до пяти тысяч рублей. Если человека оскорбляют публично, то сумма взыскания вырастет до десяти тысяч рублей.

Использование мата, кроме того, может быть расценено как мелкое хулиганство. Согласно российскому законодательству, наказание по соответствующей статье предусматривает от 500 до тысячи рублей, либо арест на 15 суток. Если в таких досужих разговорах соседки не гнушаются лживыми высказываниями, это можно трактовать как клевету, наказание за которую предусматривает статью 128.1 Уголовного кодекса. Штраф в этом случае достигает 500 тысяч рублей, а если высказывание было публичным — миллиона и даже два года тюрьмы. Вдобавок пострадавший может потребовать опровержение и компенсацию за моральный вред.

Для назначения штрафа потребуется собрать доказательства. Ими могут быть показания свидетелей, запись с телефона или видеосъемка. Соответствующие материалы необходимо предоставить в прокуратуру для возбуждения административного дела. Критические замечания соседей могут расцениваться как оскорбление, а публичность таких заявлений — как нарушение порядка. Возраст в случае такого нарушения роли не играет, подчеркивает Бондарь.

