Бесследно пропавшего в горах России мужчину перестали искать

В горах природного парка «Егарки» перестали искать пропавшего россиянина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В горах краснодарского природного парка «Егарки» перестали искать бесследно пропавшего российского туриста. Об этом сообщает NGS24.RU.

Уточняется, что поиски чеченца Исы Бакаева прекратились в начале октября из-за погодных условий. Плотный слой снега усложнил работу спасателей, рассказала руководитель регионального отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Республике Тыва «САЯНЫСПАС» Олеся Кушнер.

Брат Бакаева заметил, что семья не теряет надежды найти мужчину, когда поиски возобновятся в следующем году.

45-летний Бакаев отправился в поход вместе с группой из четырех человек 29 августа. Через два дня спасатели узнали о застрявших в горах россиянах. Троих из них вызволили, а один так и не был найден. Полиция в том числе подозревала, что с ним могли расправиться намеренно. А семья Бакаева объявила награду в миллион рублей за помощь в поисках мужчины.

Ранее россиянка без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии, ее ищут уже трое суток. Уточняется, что 42-летняя Полина Захарова отправилась в поход на Большой Иремель в составе группы 18 октября.

