18:58, 21 октября 2025

Бывший сотрудник Первого канала раскрыл секрет о работе Урганта

Комик Романов заявил, что Ургант в своем шоу получал подсказки по наушнику
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывший сотрудник шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, комик Дмитрий Романов заявил, что ведущий Иван Ургант в эфире телепроекта получал подсказки по наушнику. Об этом юморист рассказал в трансляции, которую он провел на YouTube.

Один из зрителей эфира спросил Романова, считает ли он себя более подкованным в жанре импровизации, чем Ургант. «Друзья, открою вам маленький секрет. У Урганта, при всем моем уважении и любви к Ивану... Часто, когда вы смотрите, у него в ухе [находится] наушник, ему еще помогают специальные люди», — раскрыл комик.

Ранее сообщалось, что Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле в конце декабря, может получить за них несколько миллионов рублей. Уточнялось, что мероприятия пройдут 27 и 29 декабря и будут представлять собой живую версию телепрограммы «Вечерний Ургант».

Ранее звезда шоу «Вечерний Ургант», телеведущая Алла Михеева призналась, что тоскует по программе. Она также сообщила, что поддерживает отношения с Ургантом.

