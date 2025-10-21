Украинский полковник Волошин возглавил группу войск Курск в новой структуре ВСУ

Допустивший колоссальные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Дмитрий Волошин возглавил группу войск «Курск» в новой структуре украинских войск. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как указал собеседник агентства, новую структуру зон ответственности ВСУ после ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок публикуют украинские блогеры со ссылкой на зарубежные мониторинговые ресурсы.

«Согласно этим данным, оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: "Запад", "Север", "Восток" и "Юг". Наряду с четырьмя основными группами войск существует также отдельная группа войск "Курск", которая отвечает за территорию Сумской области и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса», — сообщил представитель российских силовых структур.

«Группу войск "Курск" возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области будучи комбригом», — рассказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что Волошин умышленно отправлял необученных бойцов в бой.

Ранее украинский командир Валентин Манько заявил, что Вооруженные силы (ВС) России якобы были выбиты из более пяти населенных пунктов за сутки. Так, он сообщил об одновременной зачистке сел Степовое, Вишневое, Егоровка, Березовое, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов. После этого командира ВСУ высмеяли украинские военные блогеры.