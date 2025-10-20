Командир-тиктокер ВСУ за сутки «выбил» ВС РФ из пяти населенных пунктов и был высмеян

Командир ВСУ Манько якобы выбил ВС России из пяти населенных пунктов

Украинский командир Валентин Манько заявил, что Вооруженные силы (ВС) России были выбиты из более пяти населенных пунктов за сутки, и был высмеян. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Так, Манько заявил об одновременной зачистке сел Степовое, Вишневое, Егоровка, Березовое, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов. После этого командира ВСУ высмеяли украинские военные блогеры.

«Вишневое абсолютно на всех картах находилось и находится полностью под контролем ВСУ. Про Березовое смешно, — приводит Telegram-канал реакцию украинских военблогеров. — Березовое и Вишневое находятся в 10 километрах друг от друга, это что за фронт такой там, раз бои одновременно ведутся в Березовом, Вербовом и Алексеевке?»

Кроме того, как пишут российские военкоры, даже на карте украинского аналитического проекта DeepState Березовое и восточная часть Вербового заняты российскими войсками.

Ранее Манько заметили пляшущим под матерную русскую песню. Кроме того, в TikTok военный выложил видео, в котором при помощи анимации хотел узнать, кем бы он был из персонажей российского сериала «Слово пацана».