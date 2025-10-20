Командир-тиктокер ВСУ за сутки «выбил» ВС РФ из пяти населенных пунктов и был высмеян

Украинский командир Валентин Манько заявил, что Вооруженные силы (ВС) России были выбиты из более пяти населенных пунктов за сутки, и был высмеян. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Так, Манько заявил об одновременной зачистке сел Степовое, Вишневое, Егоровка, Березовое, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов. После этого командира ВСУ высмеяли украинские военные блогеры.
«Вишневое абсолютно на всех картах находилось и находится полностью под контролем ВСУ. Про Березовое смешно, — приводит Telegram-канал реакцию украинских военблогеров. — Березовое и Вишневое находятся в 10 километрах друг от друга, это что за фронт такой там, раз бои одновременно ведутся в Березовом, Вербовом и Алексеевке?»
Кроме того, как пишут российские военкоры, даже на карте украинского аналитического проекта DeepState Березовое и восточная часть Вербового заняты российскими войсками.
Ранее Манько заметили пляшущим под матерную русскую песню. Кроме того, в TikTok военный выложил видео, в котором при помощи анимации хотел узнать, кем бы он был из персонажей российского сериала «Слово пацана».