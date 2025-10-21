Священник РПЦ показал хранящуюся рядом с иконами дымовую гранату и объяснился

Священник РПЦ Василенков рассказал, что хранит дымовую гранату рядом с иконами

Протоиерей РПЦ Дмитрий Василенков рассказал, что хранит дымовую гранату рядом с иконами. Об этом он сообщил в Telegram.

Священник показал пояс, в одном из карманов которого хранится налобный фонарик, в другом — фляга со святой водой, в третьем — иконы и другие религиозные атрибуты, а в четвертом — дымовая граната. «Ну, всякое бывает», — объяснил он. Также священник рассказал, что берет с собой тактические очки для защиты глаз от осколков. Он отметил, что носит перечисленные предметы на поясе, так как рюкзак можно потерять, а пояс помогает снять нагрузку с позвоночника.

Дмитрий Василенков — главный военный священник в зоне проведения специальной военной операции. На сайте Московской патриархии указывается, что он совершил десятки командировок в различные зоны боевых действий, в том числе в Сирию, Донбасс и на Северный Кавказ. Вся описанная экипировка используется им во время поездок к российским солдатам.

Ранее священник Василенков назвал грехи военных. Часть проступков Василенков сформулировал языком церкви, а часть — языком военной полиции. Среди последних грехов, упомянутых протоиереем, — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».