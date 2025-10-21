Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:49, 21 октября 2025Россия

Священник РПЦ показал хранящуюся рядом с иконами дымовую гранату и объяснился

Священник РПЦ Василенков рассказал, что хранит дымовую гранату рядом с иконами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Протоиерей РПЦ Дмитрий Василенков рассказал, что хранит дымовую гранату рядом с иконами. Об этом он сообщил в Telegram.

Священник показал пояс, в одном из карманов которого хранится налобный фонарик, в другом — фляга со святой водой, в третьем — иконы и другие религиозные атрибуты, а в четвертом — дымовая граната. «Ну, всякое бывает», — объяснил он. Также священник рассказал, что берет с собой тактические очки для защиты глаз от осколков. Он отметил, что носит перечисленные предметы на поясе, так как рюкзак можно потерять, а пояс помогает снять нагрузку с позвоночника.

Дмитрий Василенков — главный военный священник в зоне проведения специальной военной операции. На сайте Московской патриархии указывается, что он совершил десятки командировок в различные зоны боевых действий, в том числе в Сирию, Донбасс и на Северный Кавказ. Вся описанная экипировка используется им во время поездок к российским солдатам.

Ранее священник Василенков назвал грехи военных. Часть проступков Василенков сформулировал языком церкви, а часть — языком военной полиции. Среди последних грехов, упомянутых протоиереем, — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости