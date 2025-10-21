Грудь жены футболиста Тарасова после пластики смутила фанатов

«Вторая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко показала результат пластической операции и смутила поклонников. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фотографии, сделанные до и после пластики груди, на которую она решилась после родов. Знаменитость осталась довольна работой хирурга, который исправил неестественную форму бюста.

Однако многие фанаты не согласились с мнением блогерши, о чем принялись писать под постом. «Она вновь слиплась!», «Не вижу разницы до и после», «Зачем вы вообще делали грудь?», «Ничего не изменилось», «Плохая работа хирурга», — высказывались многочисленные комментаторы.

В мае Анастасия Костенко раскрыла свой вес после четвертых родов. На тот момент блогерша весила 59 килограммов.