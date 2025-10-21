Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:17, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

Журналист Боуз высмеял новый план ЕС по урегулированию на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Niklas Graeber / dpa / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял новый план урегулирования украинского конфликта, который готовят Евросоюз (ЕС) вместе с Киевом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта.

«Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу», — подчеркнул журналист.

18 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. При этом, по данным журналистов, такой исход событий трудно принять украинским властям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости