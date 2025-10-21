Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

Журналист Боуз высмеял новый план ЕС по урегулированию на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял новый план урегулирования украинского конфликта, который готовят Евросоюз (ЕС) вместе с Киевом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта.

«Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу», — подчеркнул журналист.

18 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. При этом, по данным журналистов, такой исход событий трудно принять украинским властям.