Стало известно о плане Европы и Украины по завершению конфликта

Bloomberg: Европа и Киев работают над планом из 12 пунктов по завершению кризиса

Европа и Украина работают над планом, состоящим из 12 пунктов, по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов по прекращению конфликта (...). Контролировать реализацию плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа», — передает агентство слова источников.

Отмечается, что план включает в себя постепенное снятие санкций против России. При этом, как утверждают авторы материала, документ предполагает возвращение 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка только после того, как Москва «согласится внести свой вклад в восстановление Украины».

18 октября стало известно, что Трамп намерен предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. При этом, по данным журналистов, такой исход событий трудно принять украинским властям.