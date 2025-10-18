Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:50, 18 октября 2025Мир

Новый план Трампа по решению конфликта на Украине описали

Axios: Трамп предложил заморозку линии фронта для решения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп хочет предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Axios.

«Нынешнее предложение США о дипломатическом решении заключается в том, чтобы война закончилась с сохранением линии фронта на месте», — описали в публикации.

При этом, по данным журналистов, такое решение трудно принять украинским властям. Однако об этом предложении американский лидер намекнул в посте в социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович описал дальнейшие шаги Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер будет готовить провокации против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напряженная и неудобная дискуссия». В США раскрыли подробности встречи Трампа с Зеленским. На что рассчитывать Киеву?

    В России оценили встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

    Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены счетчиков

    Цель новой стратегии Европы по ЛГБТ раскрыл российский священник

    Главный тренер «Вашингтона» оценил первую шайбу Овечкина в сезоне

    Спецпосланник Трампа почувствовал себя преданным

    В ЕС описали встречу Путина и Трампа в Будапеште двумя словами

    Подстанция в российском регионе загорелась после атаки дронов

    Поиски бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи возобновили

    В ЕС захотели направить на саммит Путина и Трампа президента одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости