Новый план Трампа по решению конфликта на Украине описали

Axios: Трамп предложил заморозку линии фронта для решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Axios.

«Нынешнее предложение США о дипломатическом решении заключается в том, чтобы война закончилась с сохранением линии фронта на месте», — описали в публикации.

При этом, по данным журналистов, такое решение трудно принять украинским властям. Однако об этом предложении американский лидер намекнул в посте в социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович описал дальнейшие шаги Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер будет готовить провокации против России.