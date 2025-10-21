Избиение россиянами искавшего наркотики закладчика попало на видео

Избиение закладчика в Махачкале показали на видео

В Махачкале несколько мужчин избили подозрительного россиянина в одном из городских дворов и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах, снятых в вечернее время, видно, как мужчины бьют лежащего на земле человека, которому светят в лицо фонариком смартфона. Затем его хватают за ноги и пытаются тащить. По данным издания, подозрительный человек привлек внимание агрессоров тем, что искал закладку с наркотиками в кустах. Ему сделали замечание, но молодой человек продолжал поиски, и тогда его начали бить.

Увидевшие происходящее соседи вызвали полицию. Отмечается, что молодой человек не слишком пострадал.

