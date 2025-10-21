Ценности
11:21, 21 октября 2025
Ценности

Клава Кока отдохнула в бикини перед камерой

Певица Клава Кока отдохнула в черном бикини перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала фото в купальнике с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

30-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном бикини. Комплект состоял из контурного бюстгальтера с блестящими бретелями и трусов с заниженной талией. Также она распустила волосы, нанесла на ресницы черную тушь и подчеркнула губы коричневой помадой.

При этом звезда показала фигуру с разных ракурсов и в нескольких локациях.

В сентябре Клава Кока показала внешность на архивных фото со словами «ваша неформалка».

