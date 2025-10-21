Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 21 октября 2025Бывший СССР

Лавров сделал заявление о завершении СВО

Лавров: СВО достигает своих целей и завершится успешно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) достигает своих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[СВО] достигает своих целей и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также оценил призывы к немедленному перемирию России и Украины. Он выразил мнение, что это противоречит интересам Москвы.

Ранее идею американского лидера Дональда Трампа заморозить линию фронта отвергли в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что последовательность позиции Российской Федерации не меняется.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Вора-домушника поймали благодаря загадочной лапше

    Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине

    «АвтоВАЗ» понадеялся на резкий рост продаж автомобилей

    Юра Борисов вышел в свет с женой на фоне слухов о разводе

    Агаларов оказался должником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости