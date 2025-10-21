Мир
13:02, 21 октября 2025Мир

Лавров оценил призывы к немедленному перемирию России и Украины

Лавров оценил призывы к немедленному перемирию России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Призывы к немедленному перемирию с Украиной без устранения первопричин конфликта противоречат национальным интересам России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, сценарий немедленного прекращения огня «означает полную противоположность» договоренностям президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите в Анкоридже.

15 августа в американском штате Аляска в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча глав России и США. Беседа двух лидеров продлилась 2 часа 45 минут.

