Мэра Лондона уличили в замалчивании проблемы банд педофилов

Express: Мэр Лондона Хан знал о бандах педофилов, но молчал о проблеме
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан знал о деятельности банд педофилов в столице Великобритании, но молчал о проблеме. В этом его уличило издание Express.

В расследовании газеты отмечается, что активность банд была выявлена в более чем десяти крупнейших городах Англии, а общее число жертв с большой вероятностью исчисляется тысячами. Примечательно, что в рядах подозреваемых преобладают представители пакистанской диаспоры, к которой относится и сам Хан.

«По итогам расследования, проведенного изданием Express, Садику Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне. Мэр Лондона читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая наличие проблемы», — указано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Садика Хана за миграционную политику. «Я смотрю на Лондон, где ужасный мэр, а город так изменился. Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — сказал он.

