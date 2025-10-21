Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по легковому автомобилю в российском регионе

В Белгородской области мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автомобилю

Мирный житель погиб из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал он.

Глава области также выразил соболезнования родным и близким мужчины.

В этот же день в Крыму и еще в трех регионах России объявили ракетную опасность. О мерах предосторожности также объявили в Белгородской, Брянской и Курской областях.