Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:51, 21 октября 2025Экономика

Мишустин рассказал о спросе на российские товары за рубежом

Мишустин: Российские товары покупают не только партнеры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Российские товары покупают не только партнеры Москвы, но и недружественные страны. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, за первое полугодие потратили на это более 25,5 миллиарда долларов. Кроме того, политик отметил важность маркировки продукции брендом «Сделано в России».

Премьер подчеркнул, что сейчас в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии работают десятки магазинов и демонстрационных павильонов с товарами.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Ущерб от ограбления Лувра подсчитали

    В Японии заявили о важности энергоресурсов из России

    На Западе заявили о продолжении контактов Лаврова и Рубио

    Мишустин рассказал о спросе на российские товары за рубежом

    «Кайрат» заработал первое очко в Лиге чемпионов

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости