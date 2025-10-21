Момент удара беспилотника ВСУ по российскому региону и его мощный взрыв попали на видео

В сети появились кадры момента взрыва дрона ВСУ в Батайске Ростовской области

В сети появились кадры момента удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и его взрыва в Батайске Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, как беспилотник стремительно летит в сторону построек. Он прилетает в одну из них, после чего раздается мощный взрыв. После взрыва появляется огромный шар пламени.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 21 октября. В Батайске обломки дрона повредили жилой дом, также под удар попал медцентр. ВСУ также атаковали Ростов-на-Дону, где травмы получили два человека.

По данным Минобороны, в ночь на 21 октября над Ростовской областью сбили 34 летательных аппарата. Помимо этого, под удар попали Воронежская область, Краснодарский край, Липецкая область и Крым.