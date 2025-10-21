Экономика
15:36, 21 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о погоде в конце недели

Синоптик Ильин: В конце рабочей недели в Москве усилятся осадки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К концу рабочей недели в Москве ожидается усиление осадков. Об этом жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Согласно прогнозам, ночью в среду и четверг температура в Москве составит около 3-5 градусов, а днем — 6-8 градусов. В четверг утром ожидаются туманы, а в пятницу на погоду начнет влиять теплый атмосферный фронт. Благодаря этому ночные температуры поднимутся до плюс 2-7 градусов, дневные — до плюс 8-10 градусов.

«С подходом теплого фронта во второй половине пятницы ждем и более заметные дожди. А в ночь на субботу и днем возможны даже умеренные дожди», — добавил Ильин. По его словам, атмосферное давление большую часть недели будет составлять около 750 миллиметров ртутного столба, а в выходные упадет до 740 миллиметров.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что снега в Москве до конца октября не ожидается.

