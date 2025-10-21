Забота о себе
14:25, 21 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам назвали неочевидную причину постоянной усталости

Врач Журавский: Дефицит тестостерона у мужчин проявляется постоянной усталостью
Наталья Обрядина1

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Уролог-андролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский назвал первые признаки низкого уровня тестостерона у мужчин. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

Одним из неочевидных симптомов дефицита тестостерона у мужчин Журавский назвал постоянную усталость и недостаток энергии. По его словам, сильнее всего это проявляется в повседневных делах: например, раньше мужчина с нетерпением ждал выходных, чтобы встретиться с друзьями и поехать за город, а сейчас проводит субботу и воскресенье на диване — без сил, интереса и мотивации что-то делать.

«Вопреки популярному заблуждению, тестостерон отвечает не только за интимную сферу жизни мужчины, но и влияет на общий уровень активности, выносливость, настроение», — объяснил врач.

Еще одним признаком дефицита тестостерона являются перепады настроения, когда вспышки раздражительности сменяются периодами апатии и даже депрессивными эпизодами. Дефицит гормона делает мужчину нервным, тревожным, а порой и капризным, подчеркнул врач.

Кроме того, из-за недостаточной выработки тестостерона у мужчин нередко ухудшается память и способность к концентрации: становится сложнее анализировать и запоминать новую информацию, а также фокусироваться на работе.

Также, по словам Журавского, при недостатке тестостерона у мужчины неизбежно возникнут проблемы с сексуальным влечением, либидо и эректильной функцией. Особенно должно насторожить снижение числа спонтанных эрекций и эрекций после пробуждения.

Ранее диетолог Мариана Фигарес заявила, что мужчинам с эректильной дисфункцией необходимо изменить рацион, чтобы избавиться от проблемы. В частности, она посоветовала включить в рацион больше фруктов, овощей, бобовых, орехов, семян и цельнозерновых продуктов.

    Все новости