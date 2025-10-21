Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 21 октября 2025Силовые структуры

На улице российского города произошла стрельба

В Петрозаводске мужчину расстреляли из охотничьего ружья
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петрозаводске задержали мужчину, выстрелившего в оппонента из охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили ГУ МВД России по Республике Карелия.

По данным ведомства, утром в полицию поступил звонок о стрельбе на улице Речная. Выяснилось, что в одном из дворов неизвестный дважды выстрелили в потерпевшего и уехал на автомобиле. Раненому потребовалась экстренная госпитализация, уточняет издание Karelinform.ru.

В городе был введен план «Перехват», в районе Кукковки дежурили сотрудники Росгвардии с автоматами. Стрелка задержали по горячим следам. На месте произошедшего продолжают работать полицейские.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего детям ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Названы любимые страны россиян для длинного отпуска

    Названа причина нежелания россиян сдавать мусор

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости