В российском регионе мужчина ножом угрожал детям возле школы

В Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего детям ножом

В Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего детям ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ.

По данным ведомства, 48-летний мужчина из подмосковного города в Абинске, находясь в неадекватном состоянии, возле школы на улице Тищенко ножом угрожал подросткам. Об этом в полицию сообщила одна из учительниц.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и задержали мужчину.

Сотрудники полиции изъяли нож, задержанный госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

