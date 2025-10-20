Силовые структуры
В российском регионе мужчина ножом угрожал детям возле школы

В Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего детям ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего детям ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ.

По данным ведомства, 48-летний мужчина из подмосковного города в Абинске, находясь в неадекватном состоянии, возле школы на улице Тищенко ножом угрожал подросткам. Об этом в полицию сообщила одна из учительниц.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и задержали мужчину.

Сотрудники полиции изъяли нож, задержанный госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что появились подробности об устроивших стрельбу в российском отеле.

