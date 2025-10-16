Силовые структуры
Появились подробности об устроивших стрельбу в российском отеле

МВД: Задержан участник конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска, еще 3 ищут
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой, произошедшего в местном отеле 25 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Задержанный — Евгений Хлебников. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Еще троих подозреваемых ищут, они объявлены в федеральный розыск. В МВД назвали их данные: Николай Семенов 1994 года рождения, Андрей Тамбовский 2003 года рождения, Алексей Богатырев 1991 года рождения.

По данным МВД, 25 сентября в отеле, расположенном в Центральном районе Новосибирска, возникла конфликтная ситуация. Один из мужчин несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пуля срикошетила в присутствовавшую там девушку. Она почти не пострадала, от медпомощи отказалась.

Участники конфликта скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

    Все новости