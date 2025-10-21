Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:14, 21 октября 2025Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

Суд назначил дату рассмотрения дела о хищении генерала армии Павла Попова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Военный суд в Москве назначил дату слушания уголовного дела бывшего заместителя министра обороны (МО) России Павла Попова. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого в хищении генерала армии сообщает ТАСС.

По словам защитника, рассмотрение назначено на 28 октября. Слушанья начнутся в 235-м гарнизонном военном суде и пройдут в закрытом режиме. После предварительных слушаний суд определится с мерой пресечения обвиняемому и решит в каком формате для СМИ и публики пройдут дальнейшие заседания.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы тогда еще замминистра обороны курировал обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения. Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    S.T.A.L.K.E.R. 2 показали на PS5

    Многодетной россиянке выдали залитую фекалиями квартиру

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости