Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

Суд назначил дату рассмотрения дела о хищении генерала армии Павла Попова

Военный суд в Москве назначил дату слушания уголовного дела бывшего заместителя министра обороны (МО) России Павла Попова. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого в хищении генерала армии сообщает ТАСС.

По словам защитника, рассмотрение назначено на 28 октября. Слушанья начнутся в 235-м гарнизонном военном суде и пройдут в закрытом режиме. После предварительных слушаний суд определится с мерой пресечения обвиняемому и решит в каком формате для СМИ и публики пройдут дальнейшие заседания.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы тогда еще замминистра обороны курировал обслуживание и работу парка «Патриот» и незаконно обогащался за счет учреждения. Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили бюджетные средства, выделенные на развитие парка.