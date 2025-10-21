Россия
17:32, 21 октября 2025Россия

Назван самый трезвый регион России

Чечня стала самым трезвым регионом России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:

Фото: artaxerxes_photo / Shutterstock / Fotodom

Чечня стала самым трезвым регионом России. Об этом сообщает в Telegram издание «Регнум» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно результатам проведенного ведомством исследования, общее потребление алкоголя в России достигло минимума за последние 26 лет, составив 7,84 литра на душу населения.

В Чечне этот показатель равен 0,13 литра. Второе место в рейтинге трезвости заняла соседняя с Ингушетия — 0,62 литра. Далее следуют Дагестан (0,89 литра) и Кабардино-Балкария (2,25 литра). Во всех этих регионах проживает преимущественно мусульманское население.

Ранее в Госдуме выступили против внедрения радикальных мер по ограничению продажи алкоголя. Депутат Алексей Куринный в беседе с «Лентой.ру» указал, что любые чрезмерности рассчитаны в первую очередь на достижение пиар-эффекта.

    Все новости