15:23, 21 октября 2025Экономика

Названы последствия слишком резкого снижения ключевой ставки в России

Доцент Кузнецов: В случае резкого снижения ставки в РФ придется повышать налоги
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В случае резкого снижения ставки в РФ придется повышать налоги или печатать больше денег. Такие последствия назвал доцент ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов, его слова приводит Банкирос.

По словам эксперта, на ближайшем заседании у регулятора есть несколько вариантов по изменению денежно-кредитной политики (ДКП). Первый сценарий — сбалансированный, при котором показатель сохранят на действующем уровне, чтобы к Новому году снизить ее сразу на два процента. Альтернативно ЦБ может смягчить ДКП на один процент и еще на один-два — на последнем в 2025 году заседании в декабре.

Второй вариант — политически обусловленный. В таком случае ЦБ может принять политизированное решение о радикальном снижении ключевой ставки (ниже 10-12 процентов к концу года). Однако такой вариант чреват рядом рисков.

«В таких условиях "дыра" в бюджете страны будет расти катастрофически. А в условиях отсутствия внешних заимствований покрываться этот дефицит может лишь двумя путями — включением ʺпечатного станкаʺ или изъятием денег у населения (через очередное повышение налогов, акцизов и тому подобное). Так что этот ничем не подкрепленный ʺэкономический ростʺ может дорого обойтись всем нам», — объяснил Кузнецов.

Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что ЦБ 24 октября сохранит ставку на уровне 17 процентов из-за дефицита кадров, ускорения инфляции, роста инфляционных ожиданий, а также проблем с бензином, что влияет на ситуацию с ценами в стране.

