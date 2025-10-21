Названы заказчики беспилотников из ГУР и СБУ

Во взломанной базе данных ВСУ фигурируют заказчики дронов из ГУР и СБУ

Заказчики беспилотников из Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы Безопасности страны (СБУ) фигурируют во взломанной украинской базе данных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя хакерской группировки с никнеймом KillMilk, мошенники ранее взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников.

