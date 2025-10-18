Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:57, 18 октября 2025Россия

ВСУ на фоне встречи Трампа и Зеленского попытались атаковать Россию

Почти 30 дронов ВСУ пытались ударить по РФ на фоне встречи Трампа и Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

На фоне встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского беспилотники ВСУ предприняли попытку атаковать российские регионы. О сбитых дронах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточняется, с 21:00 по 23:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного типа.

При этом девять вражеских дронов были над Воронежской областью, еще восемь — над Белгородской, шесть — над Брянской, по два — над Волгоградской и Орловской, по одному — над Курской и Ростовской областями.

Вечером в пятницу, 17 октября, состоялась встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Она стала третьей в этом году. По ее итогам глава Белого дома предложил новый способ, который закончил бы конфликт на Украине.

Между тем, Зеленский снова повторил нарратив о прекращении огня и последующих переговорах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    В МИД прокомментировали оскорбления генсека НАТО в адрес российских военных

    ВСУ атаковали российский курортный город

    Россия и США продолжат обсуждать строительство туннеля на Аляску

    Журналист рассказал об унижении Зеленского Трампом и Путиным

    Российского чиновника задержали из-за двух скамеек

    В МОК прокомментировали невыдачу виз израильским спортсменам на чемпионат мира

    Трамп рассказал о губах пресс-секретаря Белого дома

    Зеленский назвал Путина своим врагом

    Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Что случилось у «самой уставшей семьи России» и как они поделят роскошное имущество?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости