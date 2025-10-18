ВСУ на фоне встречи Трампа и Зеленского попытались атаковать Россию

Почти 30 дронов ВСУ пытались ударить по РФ на фоне встречи Трампа и Зеленского

На фоне встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского беспилотники ВСУ предприняли попытку атаковать российские регионы. О сбитых дронах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточняется, с 21:00 по 23:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного типа.

При этом девять вражеских дронов были над Воронежской областью, еще восемь — над Белгородской, шесть — над Брянской, по два — над Волгоградской и Орловской, по одному — над Курской и Ростовской областями.

Вечером в пятницу, 17 октября, состоялась встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Она стала третьей в этом году. По ее итогам глава Белого дома предложил новый способ, который закончил бы конфликт на Украине.

Между тем, Зеленский снова повторил нарратив о прекращении огня и последующих переговорах.