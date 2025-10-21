Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 21 октября 2025Из жизни

Останки молодой королевы красоты нашли в яме за заброшенной школой

В США труп королевы красоты Кады Скотт нашли в яме за заброшенной школой
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: 6abc Philadelphia / YouTube

В США останки молодой королевы красоты из штата Пенсильвания нашли в яме за заброшенной в 2008 году школой. Об этом пишет New York Post.

23-летняя Када Скотт исчезла 4 октября в Филадельфии. Девушка подрабатывала в доме престарелых, ушла оттуда около половины десятого вечера и пропала. В субботу, 18 октября, аноним позвонил в полицию и заявил, что останки Скотт могут находиться около старой школы.

Полиция провела обыск территории и обнаружила останки, присыпанные землей в неглубокой яме. Как рассказали участники поисков, они сразу заметили на месте свежую грязь, от которой исходил специфический запах. Останки отправили на экспертизу, которая показала, что их ДНК совпадает с ДНК родителей Скотт. Более того, в среду, 15 октября, недалеко от той же школы был найден белый автомобиль, в котором девушку видели в день исчезновения. Машина была повреждена. Рядом с ней нашли вещи Скотт, включая банковскую карту и чехол от мобильного телефона.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?
Выбрана самая красивая девушка планеты.Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?
31 мая 2025

Перед этим в связи с исчезновением девушки был задержан 21-летний Кион Кинг. Ему предъявили обвинения в похищении с целью получения выкупа, лишении человека свободы и создании угрозы жизни. Оказалось, что Кинга уже задерживали за похищение человека в январе, однако пострадавшая несколько раз не явилась в суд, и дело закрыли. Прокуратура уже признала вину в том, что не сумела изобличить преступника тогда.

Када Скотт участвовала в конкурсах красоты, а в 2025 году представляла Филадельфию на конкурсе «Мисс Пенсильвания США», победительница которого прияла участие в «Мисс США».

Ранее сообщалось, что в Бразилии 16-летней королевы красоты из штата Сеара не стало при загадочных обстоятельствах. Девушка потеряла сознание после того, как выпила две бутылки водки с друзьями на стройке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

    Встречу Лаврова и Рубио отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости