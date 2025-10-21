Отец Илона Маска попробовал чак-чак в Казани

Отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Казань и попробовал чак-чак

Эррол Маск, отец Илона Маска, приехал в Казань и попробовал чак-чак. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Руслана Минниханова.

Южноафриканский предприниматель, торговец драгоценными камнями Эррол Маск прилетел в столицу Татарстана, чтобы посетить расположенный рядом IT-город Иннополис. Гостя встретили девушки в национальных костюмах с национальным татарским блюдом — чак-чаком. На снимках со встречи видно, что Маск-старший попробовал сладость.

«"Как тебе такое …" Даже отец Илон Маска попробовал чак-чак. А ты? Эррол Маск прилетел в Казань», — подписала фото с встречи пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова, процитировав известный мем.

Ранее Эррол Маск приезжал в Москву на «Форум Будущего 2050» и оценил традиционные русские блюда. Особенно его впечатлили такие позиции, как салат с крабом, пельмени с уткой, десерты с облепихой. В итоге отец Маска выбрал борщ и котлеты с пюре. «Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался он.