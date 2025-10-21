Бывший СССР
Отправившийся сражаться на Украину наемник из США сбежал домой

Отправившийся сражаться на Украину наемник Манумалеуга уехал домой после ранения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Наемник Райан Манумалеуга из Аризоны, США, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправился домой после получения ранения. О его судьбе рассказал Telegram-канал TrackANaziMerc.

Что заставило американца отправиться на Украину, и был ли у него боевой опыт до этого — неизвестно. Сообщается, что весной прошлого года Манумалеуга присоединился к Интернациональному легиону ВСУ и взял позывной Гусь.

Во время боевых действий американец был тяжело ранен разрывом российского гранатометного снаряда. Ему пришлось перенести несколько операций, после чего он отправился обратно в Штаты.

Ранее стало известно, что обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне.

