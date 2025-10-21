Полиция оторвала дверь для задержания организатора передачи номеров в Москве

МВД показало на видео задержания организатора передачи номеров в Москве

Задержание организатора передачи номеров в Москве попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства вскрывают дверь, в результате она отрывается от проема. После этого правоохранители заходят внутрь и кладут молодого человека на пол.

О его задержании стало известно ранее 21 октября. По данным ведомства, житель Химок посещал офисы операторов сотовой связи и заключал договора по поддельным доверенностям. Оформленные сим-карты с номерами он передавал другим людям за девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, оно стало первым в России.