08:33, 21 октября 2025Силовые структуры

Пожизненно осужденный россиянин потребовал деньги со ФСИН и остался должен

Осужденный неонацист Воеводин потребовал от ФСИН 88 тыс. руб. из-за часов Tevise
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оставил без рассмотрения иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который потребовал взыскать почти 90 тысяч рублей со ФСИН России из-за утраченных часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые есть в распоряжении агентства.

По заявлению Воеводина, его наручные часы марки Tevise были уничтожены при пересылке из колонии в столичное СИЗО — из-за неверно указанного адреса они якобы вернулись в ЯНАО, где их никто не забрал. Оператор почтовой связи уничтожил часы как невостребованные.

Ущерб неонацист оценил в 88 тысяч 14 рублей. Суд не удовлетворил его иск, так как управление ФСИН не принимало часы на хранение, и взыскал с Воеводина пошлину в размере 300 рублей.

Алексей Воеводин получил пожизненный срок в 2011 году. Он был лидером неонацистской группировки, участники которой причастны к серии расправ над людьми на национальной почве.

Ранее мужчина также пожаловался на служебных собак, которые напугали его. Он попросил компенсацию в размере 144 тысяч рублей, но суд отказал ему.

