05:27, 21 октября 2025Мир

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Franck Robichon / Reuters

Правительство Японии во главе с премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что Исиба пробыл на посту чуть больше года. Во вторник, 21 октября, в нижней палате парламента состоятся выборы. За день до голосования Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию.

Такой шаг обеспечил необходимое парламентское большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити. Она может стать первой женщиной на этом посту в истории Японии.

Ранее Исиба объявил о своем намерении уйти в отставку, попросив при этом у граждан прощения за столь внезапный шаг. Он заверил, что не хотел держаться за должность и ждал подходящего времени, чтобы принять это решение. Премьер констатировал, что властям не удалось искоренить недоверие японцев к государственной политике, несмотря на принятый закон о политической реформе.

