Премьер Японии решил уйти в отставку

Премьер-министр Японии Исиба заявил, что принял решение уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Я принял решение уйти с должности председателя Либерально-демократической партии», — заявил политик. Перед этим он попросил прощения у граждан за внезапное объявление.

Исиба напомнил, что не хотел держаться за должность и ждал подходящего времени, чтобы принять это решение. По его словам, властям не удалось искоренить недоверие японцев к государственной политике, несмотря на принятый закон о политической реформе. Премьер-министр подчеркнул, правящей партии необходимо обновление.

В июле газета Mainichi со ссылкой на источники сообщила, что Исиба заявил окружению о намерении уйти в отставку. Это случилось после того, как Либерально-демократическая партия потерпела поражение на парламентских выборах.