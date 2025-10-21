Признание спутника красноволосой девушки попало на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания мужчины в Москве за госизмену в пользу ВСУ

ФСБ России показала оперативное видео задержания молодого человека, обвиняемого в госизмене. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна идущая по улице пара, к ним подбегают силовики и хватают спутника девушки с красными волосами. Задержанного увозят на служебном автомобиле. На допросе он говорит, что участвовал в оппозиционных митингах на Украине, где познакомился с представителями ВСУ, а позже передал им требуемую информацию о военных объектах в Московском регионе.

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, молодой человек после начала СВО передавал Украине сведения о системе ПВО и других объектах Минобороны в Подмосковье и на Кубани, а также координаты местности для наведения ракет и беспилотников.