21 октября 2025

Раскрыта причина объявления воздушной опасности в Ленобласти

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленобласти зафиксировали несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Причину объявления воздушной опасности в Кингисеппском районе раскрыл глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал губернатор.

По его словам, причиной стал несанкционированный запуск дрона. Глава региона добавил, что в отношении запустившего беспилотник человека будут приняты административные меры.

Ранее в Кингисеппском районе Ленобласти объявляли воздушную тревогу. Жителей, в частности, предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета.

