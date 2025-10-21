Раскрыта причина объявления воздушной опасности в Ленобласти

Дрозденко: В Ленобласти зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА

В Ленобласти зафиксировали несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Причину объявления воздушной опасности в Кингисеппском районе раскрыл глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района», — написал губернатор.

По его словам, причиной стал несанкционированный запуск дрона. Глава региона добавил, что в отношении запустившего беспилотник человека будут приняты административные меры.

Ранее в Кингисеппском районе Ленобласти объявляли воздушную тревогу. Жителей, в частности, предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета.